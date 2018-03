Bei Hansenet preiswert probesurfen

An den kommenden beiden Wochenenden

Die Hamburger Telefongesellschaft Hansenet bietet gemeinsam mit dem

Internet-Provider POP Point of Presence an den kommenden zwei Wochenenden

bundesweites Probesurfen an. Allerdings sind die Telefonkosten zu entrichten.

Der Internet-Zugang kann am 26. und 27. Juni sowie am 3. und 4. Juli von 00.00

bis 24.00 Uhr ohne Anmeldung und ohne Gebühren genutzt werden. Die Einwahl ist

bundesweit unter der Rufnummer 04152/919888 möglich. In der Startmaske muß man

den Benutzernamen „hansenet“, das Paßwort „pop“ und die IP-Nummer „dynamisch“

eingeben.

In Hamburg und Umland werden im Call-by-Call-Verfahren mit Hansenets

Netzkennzahl 01041 von 21 bis acht Uhr 3,5 Pfennig pro Minute fällig. In der

restlichen Zeit berechnet Hansenet fünf Pfennig pro Minute.

„Da bei Wettbewerbern Deutschlandgespräche am Wochenende bereits unter vier

Pfennig pro Minute zu haben sind, können Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet

den Hansenet-Dienst auch über andere Telefongesellschaften sehr günstig

nutzen“, schreibt die Gesellschaft. Viag Interkom (Netzkennzahl: 01090) bietet

an diesem Wochenende letztmalig Deutschlandgespräche für 2,9 Pfennig die Minute

an.

Mit den beiden Testwochenenden will Hansenet die Einführung des eigenen

Internet-by-Call-Angebotes vorbereiten, das in Kürze in Hamburg und Umland

gestartet werden soll. „Wir nutzen die Wochenenden auch als Test für unsere

Technik“, erläuterte der Geschäftsführer Karl-Heinz Mäver.

Am kommenden Dienstag, 29. Juli, kann man über Talkline (Netzvorwahl: 01050)

und POP Point of Presence in der Zeit von 21 bis 24 Uhr sogar für nur einen

Pfennig in der Minute surfen. Die Nummer: 01050/04152/919888. Das Login lautet

auch hier „hansenet“, das Paßwort „pop“.

Kontakt: Hansenet Telekommunikation, Tel.: 01802/2757