Wal-Mart zerrt Amazon vor Gericht

Das amerikanische Unternehmen Wal-Mart hat Amazon.com vor Gericht gezerrt. Das Unternehmen aus Seattle hat in Washington Klage dagegen eingereicht, daß der Internet-Buchhändler Angestellte abwirbt. 15 Minuten zuvor hatte ein Gericht in Arkansas eine ähnliche Klage gegen Drugstore.com abgewiesen.

Wal-Mart führt an, durch das offensive Abwerben von Mitarbeitern würden Firmengeheimnisse offengelegt. Gerade Amazon sei an Informationen über das Retailing-System des Unternehmens interessiert, weil der Literatur-Grossist es imitieren wolle. Ähnlich sei es bei Drugstore.com.

„Wir halten die Klage – wieder mal – für gegenstandslos“, kommentierte Amazon-Sprecher Bill Curry das Vorgehen von Wal-Mart.

