Einführung in eine Technologie zur Web-Entwicklung, mit der eine robuste Anwendung so schnell wie möglich zum Einsatz gebracht werden kann.

Die Liste der verschiedenen Technologien zur Web-Entwicklung kann überwältigend wirken: ASP, JSP, Servlets, PHP usw. Es geht jedoch für jedes Unternehmen nicht allein darum, welche Technologie die beste Leistung bringt, sondern auch darum, mit welcher Technologie eine robuste Anwendung so schnell wie möglich zum Einsatz gebracht werden kann – vor dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter keine geklonten Einsteins sind. Wir suchen also eine Technologie, die in einem strukturierten Format einsetzbar und flexibel genug für die Bedürfnisse verschiedener Anwendungen ist und vor allem verschiedene Aufgaben klar voneinander trennt.

In diesem Artikel wird eine derartige Technologie behandelt: das Cocoon Web Publishing Framework. Betrachten wir zunächst genauer das Konzept hinter dem Web Publishing Framework.

Web Publishing Framework

Die Technologie des Web Publishing Framework ist nicht neu. Sie ist eine leistungsfähige grundlegende Technologie, die die Möglichkeiten mehrerer Technologien aufnimmt und integriert, um ein vollständiges und effektives Web Development Framework zu bieten. Unter den auf Java basierenden Frameworks scheinen die meisten auf der Stärke und Flexibilität von Servlets, JSP und XML aufzubauen. Es gibt eine ganze Reihe von Frameworks, zu den besseren gehören:

Die meisten dieser Frameworks beruhen auf dem verbreiteten Designmuster des Model-View-Controller (MVC). Nach diesem Muster wird der gesamte Fluss an einen zentralen Controller geleitet. Dieser Controller reicht die Anforderungen weiter an einen geeigneten Handler. Dieser Handler ist wiederum an die Business Logic (das Modell) des Systems gebunden. Auf dem Rückweg wird der Fluss wieder über den zentralen Controller an die geeignete Darstellung geleitet. Dieser Prozess bewirkt eine lockere Verbindung der Darstellung mit der Business Logic, was das Erstellen und Verwalten von auf MVC basierenden Systemen wesentlich erleichtert. Kommen wir jetzt zu den Einzelheiten Cocoons.