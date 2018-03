Überraschung: ATIs Radeon 9500 schneller als Geforce4

28. November 2002

Dank ATI ist im Grafikkartenmarkt deutlich mehr Bewegung als noch vor einigen Jahren. Die Dominanz Nvidias ist zwar immer noch spürbar. Allerdings mussten die Kalifornier dieses Jahr einige Marktanteile an die kanadischen Konkurrenten abgeben. Vor allem bei Highend-Grafikkarten verfügt ATI mit dem im September vorgestellten Radeon 9700 Pro über einen leistungsfähigen Chip, der in punkto Qualität und Leistung der Nvidia-Konkurrenz einiges voraus hat. Nvidia hat dies auch erkannt und will ab Februar 2003 mit dem neuen Geforce FX gegen den Radeon 9700 Pro ins Feld ziehen.

Unteres und mittleres Preissegment attraktiv

Auch im unteren Preissegment bietet ATI mit dem Radeon 9000 ein attraktives Produkt. Was fehlt, ist ein Chip für das mittlere Preissegment. Ab sofort steht mit dem Radeon 9500 auch für diesen besonders lukrativen Markt ein entsprechendes Produkt von ATI zur Verfügung.